中年轉業 他40歲練就咖啡調製好技能

張榮富中年轉業，練就咖啡調製好技能。（吳江泉攝）

「危機就是轉機！」在印刷部門工作13年的張榮富遭到裁員，接受勞動部高屏澎東分署咖啡調飲餐飲服務及烘培班360小時專業訓練後，加盟咖啡連鎖店，自己當老闆。他說，勞動部的職訓課程提供他邁入咖啡業界的基石，創業路更能穩扎穩打，累積經驗後不排除自創品牌，開拓他夢想中的咖啡企業。

在報業印刷部門擔任品管工作13年的張榮富，面臨報業市場改變，公司以優退方式進行裁員。個性穩重、務實且樂觀的他考量「40歲了，繼續熬，5年後可能面臨沒有優退機制下被裁員；如果學個技術創業，1年後即使失敗，負債應還在可償還範圍」，深思熟慮後，決定參加勞動部開辦以就業為導向的職訓課程，為自己的夢想跨出第一步。

為使職業訓練的結訓學員契合產業所需人才，並加強職業訓練資源運用，勞動力發展署規劃「產訓合作訓練模式」，希望藉由訓練單位與用人單位共同規劃以就業為導向的訓練課程，培育用人單位所需人力及提高學員訓後就業成效。高屏澎東分署委託樹德科技大學辦理「產訓合作專班-家事服務類咖啡調飲餐飲服務及烘培班」，在360小時專業技術教導下，提供咖啡產業人才就業的基本技能。

獲得開班資訊，張榮富認真在「咖啡調飲餐飲服務及烘培班」吸收知識，3個月內從買杯咖啡來提神的純消費者，轉而練就一身好功夫，分辨咖啡豆的好壞、烘培研磨萃取拉花各種技術甚為專精，學習過程逐漸喚起他心中的咖啡魂，讓他對咖啡市場更具信心，為降低創業失敗機率，他選擇先加盟學習前輩的KNOW-HOW，他說「存夠了經驗值，就自創品牌，打造自己的咖啡企業」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，張榮富不因失業沮喪且勇敢跨步，在新的領域上挑戰自我，透過學習增強專業能力。他鼓勵失業的求職者善加運用資源，勞動部高屏澎東分署開辦各項職業訓練課程，其中「產訓合作專班」透過300至900小時的專業訓練、150至450小時的實務訓練，讓受訓人力更符合市場需求，凡有意願參與辦理產訓合作專班的用人單位或參訓民眾，可上勞動力發展署高屏澎東分署官網及台灣就業通網站查詢，或電洽 (07)8210171。

(中時)