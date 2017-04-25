疑與男友吵架氣憤 女穿紅衣跳樓身亡

有精神方面疾病，就診中並服藥的43歲萬姓女子，昨晚疑似與男友吵架，在北市新生北路的大樓住處喝酒，今清晨6時許，竟穿紅衣將房間門反鎖，自九樓陽台跳樓輕生，墜落一樓的遮雨棚，警消獲報趕往，但她已肢體變形明顯死亡。

轄區警方聯繫其男友入屋調查，並無遺書，有酒瓶、精神疾病藥物，沒打鬥痕跡，研判無外力侵入跡象，詳細死因待相驗調查。

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(中時)