春季電腦展改名春季智慧科技展 拚電競體驗

台中春季電腦展更名為春季智慧科技應用展，擴大現場遊戲體驗。（馬瑞君攝）

春季電腦展，今年正式更名春季智慧科技應用展，從28日舉行至5月1日止，一連舉辦4天，今年參展廠商家數減少，反倒是加入智慧家電、遊戲、VR、創客MAKER等，加入電競遊戲體驗等，讓參觀者能暢遊展覽、實際體驗，打破以往單純選購3C產品的刻板印象。

主辦單位台中市電腦公會表示，今年共計有70家廠商、250個攤位展出，此次硬體產品仍是電競、輕薄筆電的天下，號稱史上唯一21吋曲面螢幕電競筆電，在現場開放預訂。另還有大甲媽祈福限定版筆電、全球首創數位迷彩電競比墊底，都首次亮相。

此次展覽中，邀11家創新廠商成立創意FUN客市集，像是無人機、腦波感應操作空拍機、互動趣味飲料機等，讓民眾現場體驗，也讓展覽成為新創團隊展示平台。

每年人氣超高的PS4體驗區，今年有新發表的《尼爾：自動人形》、驚嚇指數破表的恐怖射擊遊戲《直到黎明：血腥突襲》等；另有13家遊戲公司、提供14款玩法各不同的創意遊戲，擴大參觀者體驗。

29日當天，則是號稱「地表最強女優」的櫻井部、伊東千奈美擔任假日活動代言人，現場將舉辦台灣首場粉絲簽握會等，活動現場將現場直播，抽出一台PS4主機給參與留言民眾。

(中時)