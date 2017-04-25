便民措施又一樁 房屋稅單可到便利商店列印

財政部表示，房屋稅下（5）月開徵，為讓民眾繳稅更便利，今年新增便利商店補單繳稅方式，民眾若遺失或未收到房屋稅繳款書，可直接攜帶自然人憑證或工商憑證，就近到四大超商補發，若繳款金額在2萬元以下，便可直接繳納。

財政部指出，財政部一直致力提供多元繳稅管道，考量便利商店普及且24小時提供服務的特性，5月開徵房屋稅將增加便利商店補單繳稅方式。

民眾若遺失或未收到房屋稅繳款書，不用再打電話補發，可攜帶自然人憑證或工商憑證，就近到統一超商、全家、OK及萊爾富等便利商店，於多媒體事務機（Kiosk）插入憑證確認身份後，即可查詢當期房屋稅繳納情形。

財政部表示，如未繳納且單筆應納稅額在新台幣2萬元以下，可當場列印單筆或多筆的房屋稅繳稅小白單直接到櫃台繳納，便利商店不會收取手續費，稅捐稽徵機關在確認後，會主動將繳納證明寄送納稅義務人。

本項服務開放時間為106年4月26日0時至6月2日23時止，未來其他定期開徵使用牌照稅及地價稅，財政部都將提供便利商店補單繳稅服務，歡迎民眾多加利用。

(工商)