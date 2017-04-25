柯旗化故居面臨法拍 劉世芳邀銀行協調

白色恐怖受難者、知名的《新英文法》作者柯旗化，位於高雄市的第一出社故居，面臨法拍危機！民進黨立委劉世芳25日下午將邀集金管會、土地銀行及高雄市文化局等單位協調，盼保留這棟具有台灣歷史軌跡的歷史建築。

劉世芳認為，歷史必須留存，出身左營的柯旗化老師，過去因受白色恐怖時代影響，長期投入人權運動，前陣子，世芳聽聞故居出現法拍危機，便持續關心故居情形，並要求歷史必須留存，因為我們都相信，柯旗化故居不只是個人的故事的保留，更是人權歷史現場的保存。

柯旗化生於1929年、2002逝世，他畢業於台灣師大前身的台灣省立師範學院英語專修科，曾任職旗山初級中學（現旗山國中）、高雄女子中學，創辦高雄第一出版社並出版《新英文法》等多套英文教材。

白色恐怖期間，柯旗化被誣陷、兩度遭羈押與判刑，冤獄17年，出獄後投入台灣文學創作，陸續著有南國故鄉、母親的悲願、獄中家書等作品。

面臨法拍命運的第一出版社，位於高雄市新興區八德二路，1965年購買，2004年由高市府登錄歷史建築、2013年重新開幕並由高雄市歷史博物館代管，是高雄人權地景空間指標之一。

(中時)