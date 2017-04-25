申辦自然人憑證 阿蓮戶政有禮

申辦自然人憑證阿蓮戶政十分有禮。（吳江泉翻攝）

106年5月報稅時節將至，阿蓮戶政對於申辦自然人憑證者即贈送精美的宣導品，活動期間自5月1日至5月31日止。同時為慶祝母親節，戶所特別企畫於5月4日上午9時至11時30分前，到所洽公的媽媽即可獲得阿蓮戶政與名美髮造型師合作辦理義剪活動，由平時就熱心公益及髮藝超群的美髮造型師義務提供免費剪髮服務，讓平時忙碌的母親不疏於打扮，可以漂漂亮亮歡度母親節。

阿蓮戶政主任沈秀美表示，戶所也提供轄區內各公司行號、機關或團體到府服務，只要揪團五人以上同時申辦自然人憑證者，本所將派員到府提供收件及核發服務。再者，結合社區參與及志願性的服務，一直是本所努力的目標，藉此宣導自然人憑證同時感恩我們親愛的媽媽，機會難得，多加把握。

(中時)