魔獸世界來了　電玩音樂會在清大

國立清華大學校慶系列活動「電玩音樂會」，29日晚間7點半，將在學校大禮堂隆重登場。(郭芝函攝)

25日6位清華愛樂管弦樂團成員，更cosplay出場宣傳，吸引許多學生駐足圍觀。(郭芝函攝)

玩電玩不稀奇，演電玩才酷。國立清華大學校慶系列活動「電玩音樂會」，29日晚間7點半，將在學校大禮堂隆重登場，演奏青年學子喜愛的魔獸世界、英雄聯盟等電玩樂曲，25日6位清華愛樂管弦樂團成員，更cosplay出場宣傳，吸引許多學生駐足圍觀。

清大電玩音樂會由台北愛樂管弦樂團、清大學生等32人攜手演出，校方指出，這次演奏包括最終幻想（太空戰士）、魔獸世界、英雄聯盟、薩爾達傳說、超級瑪莉、音速小子等電玩配樂，讓聽眾融入樂曲，回到遊戲格鬥現場，喚起年少時醉心電玩的回憶。

25日舉辦造勢宣傳，清華愛樂管弦樂團，更扮成英雄聯盟裡的安妮、最終幻想第15代的伊格尼斯、女版的超級瑪利歐等現場演奏，令路過學生驚嘆連連，其中3位更將出演電玩音樂會，包括音樂系劉曉螢、電資院學士班李成聿、資工系譚至斌，分別負責小、大、中提琴。

清華愛樂管弦樂團老師林怡君表示，她從小學音樂，沒有多餘時間接觸電玩，到大學授課後，發現同學都有玩電玩，也從新聞得知，目前年輕人熱愛電子競技，清大電玩音樂會就此誕生，盼藉此讓玩家透過不同方式，對自己熟悉的音樂產生共鳴，也讓非玩家有機會接觸電玩樂曲。

清華大學電玩音樂會29日晚上7點半在學校大禮堂演出，全場免費，可掃描QRcode索票，再持手機入場，或在辦公時間，到清華大學藝術中心索取實體票，清大表示，憑當天演出資訊，開車入校者享單次30元，歡迎大家踴躍參加，另也呼籲愛好cosplay民眾，可盛裝出席響應。

(中時)