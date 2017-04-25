客家集團婚禮徵佳偶 1萬好禮等你拿

「2017客庄12大節慶～客家集團婚禮」將於106年11月12日在高雄市新客家文化園區舉辦，讓新人展開一場傳統客家禮俗與現代時尚融合獨具風格的婚禮。為了祝福參與婚禮的新人，高雄市政府客家事務委員會特別致贈每對新人1萬元禮券或等值商品、婚禮紀念光碟及精美結婚證書、新人客家宴優惠認桌等多樣好禮，預計邀請50對新人參加，不限地區、族群、性別，歡迎準新人踴躍報名這場與眾不同的多元婚禮。

眾所矚目的客家集團婚禮即將邁入第5屆，今年的婚禮以創意藍衫禮服襯托客家傳統禮俗，安排長輩為新人掛上「添丁發財燈」，及新人遵循古禮為長輩插頭花、奉新娘茶，彷彿回到時光隧道的傳統客家年代，另將發送新人創意設計的美濃手工特製「油紙傘」吊飾，祝福新人「早日有子」、「多子多孫多福氣」。

客委會特別強調，今年的客家集團婚禮報名新人，不限國籍、性別，歡迎全台各地未婚準新人，對客家婚禮習俗有興趣者，踴躍報名參與這場盛會。報名日期自即日起至4月30日止，可於「高雄市政府客家事務委員會官網」下載報名表，填寫資料後郵寄至「高雄市三民區同盟二路217號(註明客家集團婚禮新人報名表)」，或撥打0800-885188諮詢專線，以報名順序錄取優先報名的50對幸福新人參加，名額有限，心動不如馬上行動！

(中時)