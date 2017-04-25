標榜另類服務 男子賣毒兼賣「壯陽」藥丸遭逮
39歲邱姓男子涉嫌向大盤購買大量毒品、壯陽藥丸，自行在新北市蘆洲區民宅內稀釋分裝，低買高賣，還會觀察市場行情，待高價時才會出脫手中毒品，永和警分局中正橋派出所獲報今（25日）凌晨6時許前往查緝，查獲安非他命2公斤、K他命900多公克、神仙水9公斤及上萬顆各式壯陽藥丸，粗估毒品市值破百萬元。
警方調查，邱嫌無前科紀錄，曾當過工人近來無業以販毒維生，警方鎖定毒蟲查緝到邱嫌涉嫌販毒，24日晚間前往邱嫌位於新北市蘆洲區住處外埋伏，埋伏8小時後，趁28歲何姓毒蟲外出時一擁而上將他壓制，入內搜索後，邱嫌全身赤裸躺在床上玩手機，看到警方上門相當吃驚。
警方在另一間主臥室內查獲安非他命2公斤、K他命900多公克、神仙水9公斤及上萬顆各式壯陽藥丸。壯陽藥丸包裝完整，但都沒有檢驗標章，包裝盒上寫著「特效硬得快，一粒見效，可以增大增粗，促進陰莖二次發育」。另外還有一款標榜來自西藏的神秘配方。
邱嫌辯稱，所有毒品、壯陽藥都是自己吃。警方怒斥「你怎麼可能吃得完？」邱嫌態度才軟化低頭不語。由於數量龐大警方仍在清查中，訊後將依違反毒品危害防制條例、藥事法移送地檢署偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。