標榜另類服務 男子賣毒兼賣「壯陽」藥丸遭逮

39歲邱姓男子移送法辦。（葉書宏攝）

何姓毒蟲移送法辦。（葉書宏攝）

警方查獲各式毒品、壯陽藥丸。（葉書宏翻攝）

警方查獲各式毒品、壯陽藥丸。（葉書宏翻攝）

警方查獲各式毒品、壯陽藥丸。（葉書宏翻攝）

警方查獲各式毒品、壯陽藥丸。（葉書宏翻攝）

39歲邱姓男子涉嫌向大盤購買大量毒品、壯陽藥丸，自行在新北市蘆洲區民宅內稀釋分裝，低買高賣，還會觀察市場行情，待高價時才會出脫手中毒品，永和警分局中正橋派出所獲報今（25日）凌晨6時許前往查緝，查獲安非他命2公斤、K他命900多公克、神仙水9公斤及上萬顆各式壯陽藥丸，粗估毒品市值破百萬元。

警方調查，邱嫌無前科紀錄，曾當過工人近來無業以販毒維生，警方鎖定毒蟲查緝到邱嫌涉嫌販毒，24日晚間前往邱嫌位於新北市蘆洲區住處外埋伏，埋伏8小時後，趁28歲何姓毒蟲外出時一擁而上將他壓制，入內搜索後，邱嫌全身赤裸躺在床上玩手機，看到警方上門相當吃驚。

警方在另一間主臥室內查獲安非他命2公斤、K他命900多公克、神仙水9公斤及上萬顆各式壯陽藥丸。壯陽藥丸包裝完整，但都沒有檢驗標章，包裝盒上寫著「特效硬得快，一粒見效，可以增大增粗，促進陰莖二次發育」。另外還有一款標榜來自西藏的神秘配方。

邱嫌辯稱，所有毒品、壯陽藥都是自己吃。警方怒斥「你怎麼可能吃得完？」邱嫌態度才軟化低頭不語。由於數量龐大警方仍在清查中，訊後將依違反毒品危害防制條例、藥事法移送地檢署偵辦。

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(中時)