美富豪不能說的秘密 特斯拉CEO繳稅184億
美國富豪到底繳多少稅，一直是個不能說的秘密。美國總統川普，從競選期間就一直被緊咬繳稅問題，但他打死就是不公布。
近來，終於有一位知名美國富豪的繳稅紀錄被公開。電動車公司特斯拉近日表示，公司CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）去年至少繳納了5.93億美元（約184億新台幣）的個人所得稅。
據新浪網報導，馬斯克的納稅額之所以如此之高，是因為他去年行使了即將到期的股權。馬斯克正是通過出售部分從期權中獲得的股票來繳納稅款的，同時保留了剩餘股票。
分析人士稱，特斯拉之所以主動披露馬斯克的納稅額，主要是為了安撫投資者，讓他們清楚馬斯克出售股票是為了繳納行使期權所産生的稅費。檔案顯示，馬斯克此次行使期權所獲得的收益約為13.4億美元。
馬斯克繳稅的金額很嚇人嗎？要知道，根據2017《富比士》全球富豪榜顯示，身價約129億美元的馬斯克，僅是排行榜上第87名，遠遠不及排名第3的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、排第5的臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等人。
(中時電子報)
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