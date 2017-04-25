北市指宜蘭四季豆含非法農藥 吳澤成否認
對於台北市衛生局昨指稱有1件產自宜蘭縣的四季豆被檢驗出違法農藥，宜蘭縣代縣長吳澤成今天表示，經追查源頭後發現，這件有問題的四季豆並非產自宜蘭，希望台北市衛生局應該先查清楚之後，再行對外發佈，否則將會傷害宜蘭農產品的信譽。
台北市衛生局24日公布超市、批發市場、蔬果零售業者農藥稽查結果，並指出有1件來自宜蘭的四季豆，檢出依法不得檢出的芬普尼、加保扶及殺蟎劑芬佈賜等3種農藥，宜蘭縣衛生局長劉建廷今天在縣務會議中提出報告，並澄清表示，經追查源頭，問題四季豆應該是來自雲林西螺而非宜蘭，已經對台北市衛生局提出抗議。
宜蘭縣代縣長吳澤成表示，經縣府衛生局查證並了解源頭後，問題四季豆極有可能是來自於雲林縣產區，縣府希望台北市衛生局先查清楚之後再行對外發佈，否則將會傷害宜蘭農產品的信譽。
(中時)
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