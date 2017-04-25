MLB》台將首秀後援最佳 胡智為：這是第一步

胡智為首度在大聯盟登板，他賽後展示大聯盟「處女賽球」。(中央社)

(14:36補充 台將首秀後援表現+胡智為說法)光芒23歲台灣投手胡智為，今在大聯盟完成處女秀，8局下因雨暫停後臨危受命登場，用9球後援1局，送出3上3下。胡智為賽後表示，「這是我的第一步，接下來每一步要好好的走」。胡智為登板1局無失分，寫下台灣投手首秀後援的最佳表現。

光芒今作客巴爾的摩，胡智為在8局下登板，當時球隊3比5落後金鶯，前一名投手留下無人出局、三壘有人的危機，胡智為讓之前開轟的金賢洙，打出游擊滾地球出局，接著被史構普(Jonathan Schoop)敲高飛犧牲打，最後成功解決哈帝(J.J.Hardy)。

今天比賽因雨中斷，胡智為表示，有想到可能派他上場，但沒想到時間這麼短，「在牛棚投幾個球就上去了。」面對壘上有人，胡智為說：「當時心情是一顆一顆來，把打者解決就好，沒有想到哪裡有跑者。」首秀繳出3上3下，胡智為說，對今天表現不知道該怎麼講，因為是在這種情況下上場投球，就是要把球投好，有做到這樣就好。

王維中2014年大聯盟初登板，對紅雀後援1局，被敲1安，無失分。李振昌、羅嘉仁2013年首秀，同樣後援無失分，但李振昌投1保送，羅嘉仁被敲2安。2009年倪福德中繼1.2局失1分，但飆出3K。郭泓志2005年投0.1局就丟2分。王建民、曹錦輝與陳偉殷，都是先發完成處女秀。

(中時電子報)