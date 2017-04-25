國機國造起手式 空軍新式高教機簽約

中科院長張冠群(右)25日和漢翔公司董事長廖榮鑫(左)進行簽約。(賴佑維攝)

國家中山科學研究院與漢翔公司配合「空軍新式高教機」執行期程，25日在中科院龍園研究園區舉辦簽約暨北部場次招商說明會，國防部長、中科院董事長馮世寬表示，希望國機國造為產業帶來利多，帶動經濟發展。

今天桃園市長鄭文燦、經濟部政務次長沈榮津也到場，中科院說，總統2月7日在台中見證我國新式高教機委製協議書簽署，象徵國機國造的正式啟動，而「新式高教機」的自研自製，即是「國機國造」政策與「國防航太」產業發展策略的開端；後續將以高教機衍生型、初教機及下一代戰機為練兵平臺。

中科院副院長馬萬鈞表示，高教機是國機國造中的起手式，並規畫25到30年的國機國造計畫，希望培育國內系統件自製的能力，中科會會負起規畫跟領頭的工作，帶領台灣產業發展。

(中時)