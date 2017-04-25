高雄鳥松農會代表斷臂命案 疑賭博引殺機
高市鳥松區農會代表陳讚壽，23日晚間遭人砍斷右手臂身亡，歹徒還帶走斷肢，報復意味濃厚，警方今(25)日表示，根據追查發現陳男有賭錢習慣，不排除是賭博糾紛引殺機，應與農會選舉恩怨無關。
檢警今再度勘驗跡證指，陳男遭斷臂，失血過多是致死主因，另斷臂傷勢有2刀，歹徒從背後出刀，第一刀就把手臂斬斷，第二刀是死者防禦時，又再中刀，傷口較淺。至於凶刀應是西瓜刀或開山刀這類長柄利器。
檢警也重返案發現場勘驗，研判當時死者跟人在說話，另一人突然從背後出刀突襲，作案歹徒至少2人。仁武警方也調閱路口監視器，發現案發前後有2輛汽車、1輛機車經過，不排除嫌犯就在其中一輛車上，將以車追人；惟警方至今仍未找到兇刀和斷肢。
酒友向警方透露，陳男愛賭博，常和朋友討論明牌簽牌支，最近聽說陳男賭博有贏錢，是否因此惹來殺身之禍，檢警還要再進一步釐清。
(中時)
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