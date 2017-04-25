男被嘲笑不舉竟殺女姦屍 更一審輕判14年
基隆市男子郭男，3年前與陸籍練姓女子進行性交易，他因不舉被對方「取消交易」，他竟惱羞成怒掐死練女並愛撫屍體，歷審依性侵未遂殺人罪將他判處無期徒刑，經最高法院撤銷，更一審認定他有悔意，今日改依性侵未遂致人於死輕判14年，全案可上訴。
判決指出，2014年12月5日，42歲的郭男前往卡拉OK店點了練女坐檯，之後以2000元價格談好性交易，練女因缺錢應允。2人到飯店後，郭男始終不舉，練女於是好心安慰說「你都不行了，不收你錢！」取消交易且不收費用，他憤而手勒死練女。
檢方認定郭男涉嫌殺人又姦屍，依強制性交未遂而殺被害人、侮辱屍體等罪起訴。基隆地院認定郭男在事發過程始終不舉，雖最後親吻、愛撫練女遺體，但主觀上不知對方已死，僅依強制性交未遂而殺被害人罪論處無期徒刑。
歷審認為，郭男犯後深表歉意，並知自己罪責深重，良心已深受譴責，他也願意每月付2、3千元給死者家屬盡量賠償，可見他並非無悔過之心，也有彌補之意，並非無教化遷善之餘地，將他判處無期徒刑，更一審認定他沒有殺人犯意，變更法條將他輕判。
(中時)
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