力挺谷阿莫？HKE老闆要贊助律師費

鍾培生在臉書稱要資助谷阿莫律師費。(圖／翻攝自鍾培生臉書）

知名網路紅人谷阿莫遭電影片商以「侵權」提告，但他堅稱是「網路著作權的合理使用」，引起網友對於二次創作的關注，香港電競公司HKES老闆鍾培生，稍早也在臉書表示想幫他出律師費。

鍾培生在臉書詢問有人能找到谷阿莫嗎？因為他想贊助一些律師費，「這事件沒有明確的案例可作參考，希望藉此案件了解更多台灣法例和文化。」此舉引來網友熱議，認為他是不是力挺谷阿莫，他也留言解釋，「我支持法律，在判決前也保持中立」。

(中時電子報)