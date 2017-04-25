參選台北市長？ 花蓮縣長傅崐萁送北市議員劍筍

花蓮縣長傅崐萁大手筆送每個台北市議員箭筍禮盒，被視為有意參選台北市長，提前示好。（摘自議員李慶鋒臉書）

花蓮縣長傅崐萁大手筆送每個台北市議員箭筍禮盒，被視為有意參選台北市長，提前示好。（摘自議員李慶鋒臉書）

2018台北市長選戰近來掀起「柯朱對決」聲浪，年初傳出有意參選花蓮縣長傅崐萁也「不甘示弱」，今(25)上午透過快遞送箭筍到台北市議會，每間議員研究室發送1盒，不少藍綠議員議論紛紛，認為這是傅崐萁為參選台北市長的「示好動作」。

民進黨議員李慶鋒稍早發布臉書動態，秀出三袋裝箱的箭竹筍，箱上貼著「花蓮縣長傅崑萁敬贈」卡片，未有其他祝福之詞，僅提醒「生鮮農產、盡早食用」；李慶鋒寫道，起手式送禮，很符合傅董風格，看來真的有意參選台北市長，還打趣說「轉送柯文哲通風報信好嗎？」

李慶鋒受訪表示，自己過去與傅崐萁毫無淵源，突然收到禮盒，老實說「不知道該怎麼處理」。他說，傅崐萁形象本就很慷慨，與產業界素有淵源，很有商業手腕跟溝通技巧，不過在這時間點送禮，頗有為選舉示好的意味。

被問及傅崐萁是否有機會挑戰台北市長大位？李慶鋒說，傅崐萁跟柯文哲一樣是無黨籍，大家都有機會。至於，近來民調顯示新北市長朱立倫為藍營出戰首選，傅是否感受到危機？李慶鋒說，若媒體焦點轉移到朱立倫身上，傅崐萁可能不甘寂寞、怕被忽略，有這種動作可以理解。

(中時)