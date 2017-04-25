藝起看偶戲 變種青蛙來基隆
無獨有偶劇團製作的大型歌舞偶劇《蛙靠部落．神奇的彩虹雨》今年首度進駐基隆，4月26日將於基隆市文化中心演藝廳盛大開跑。基隆市副市長林永發及文化局長馬嫻育還頒發基隆榮譽市民認證給變種青蛙們，期許將偶戲帶進基隆市民的心中。
林永發表示，無獨有偶劇團結合文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，把劇團場景與演藝場景結合。明（26）日起在文化中心進行三場演出，同時在本市培德工家、武崙及八斗國小三校開課教學製偶，還安排到中和、瑪陵、復興等三所偏遠地區國小進行互動演出。
馬嫻育表示，《蛙靠部落．神奇的彩虹雨》即將在基隆演藝廳開演，26日至28日校園限定場3場，已於開放報名一周內額滿。29日尚有一般觀眾場2場，基隆地區的大小朋友，千萬不要錯過難得機會。
無獨有偶團長鄭嘉音表示，無獨有偶劇團成立至今18年，歷經6次搬家，基隆暖暖是孕育劇團啟蒙的第一個家，這次回到基隆演出倍感親切。劇團成立來，嘗試不同形式與實驗性演出，重視深耕地方，也到國外演出，今年即將到德國柏林與法國亞維儂巡演。
無獨有偶劇團與文化部合作已有9年，2013年曾於宜蘭綠色博覽會連演51天102場，好評不斷，這次來到基隆帶來經典劇碼《蛙靠部落．神奇的彩虹雨》，將給市民帶來滿滿的大精彩。
(中時)
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