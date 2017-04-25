今年首颱「梅花」 最快今形成

台灣東南方約2000公里處目前有一熱低壓，可能會形成颱風。（翻攝自windytv.com）

菲律賓東方海面出現一低氣壓，中央氣象局指出，由於環境有利其發展，它在今（25）、明兩日有可能發展為今年第一個颱風「梅花」。

不過，受鋒面及東北季風南下影響，加上該熱低壓會先朝西北西轉北，再轉往東北方，因此暫時不會直接影響台灣。

但是氣象局提醒，明日下午鋒面報到後，全台降雨機率都會增加，其中中部以北和東北部尤其明顯，另外，各地氣溫也都會轉涼。

(中時電子報)