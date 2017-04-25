MP凱開劈腿戀上經紀人 前女友嗆：帶到睡走藝人

MP凱開被爆劈腿戀上前經紀人。(圖/MP凱開臉書)

MP魔幻力量繼前主唱嘎嘎、鼓手阿翔，陸續因為劈腿、與粉絲約砲遭到退團，現在就連貝斯手凱開，也因為「女色」惹上麻煩，他被爆因為劈腿愛上前經紀人，被前女友在臉書狂酸：「恭喜妳，帶藝人帶到把藝人睡走」。

根據《壹週刊》報導，凱開現任女友是MP前經紀人，兩人因為工作日久生情，最後選擇和前女友分手，而前女友來頭可說不小，不僅是知名化妝師高秀雯助理，還是相信音樂高層姪女，因此常和相信音樂合作，幫MP、五月天化妝，未料慘遭凱開劈腿，這也讓她在臉書開嗆「恭喜妳，帶藝人帶到把藝人睡走」。

對於劈腿傳聞，凱開表示不對此事做任何回應，僅表示感情狀態是單身，而MP又因「女色」再度爆出負面消息，恐怕會對凱開所組唱跳團體「胡鬧一番」，準備起步的演藝路造成影響。

(中時電子報)