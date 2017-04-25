陪Lulu手術獲父母認可 阿達不認戀情有苦難言？
Lulu（黃路梓茵）跟阿達緋聞傳了3年，雙方始終不認，24日她進醫院開刀，阿達到病房探望，並在IG上分享了2人打鬧的影片，根本是放閃。阿達25日出席Yahoo奇摩拍賣活動，他仍不認戀情：「就是好朋友。」
Lulu日前開刀取出卵巢囊腫，當天正是她26歲生日，他坦言，當時在手術房外陪著Lulu開刀「一個小時，很快，她也正在復原中」，他說，當時Lulu父母及經紀人都在，但仍不認戀情，被問是誰不公開、包袱重？他左右閃躲面有難色說：「問她吧。」所以是她偶像包袱重？他尷尬說「我沒說哦！」「沒有這件事，就沒有公不公開」。
阿達原要送她價值1萬多元的高檔吹風機當生日禮物，但被黃子佼搶先，最後送了「Lulu Guinness」晚宴包，心意十足。兩人關係似也被家人認可，阿達透露，到台中工作時，也會找當運將的Lulu爸開車，兩人能在車上暢聊不尷尬，看似積極經營家人關係，種下好女婿的印象，但阿達說，目前還沒結婚計畫。
阿達Lulu都因《大學生了沒》跨入演藝圈，女方近來嶄露頭角，成績亮眼，是否怕被說「女高男低」，他說，兩人就是一起努力，「我也沒有很差吧？」
(中時)
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