外木山長泳6月登場 不再怕被水母螫

每年度外木山長泳活動名額都被秒殺。（資料照）

外木山長泳活動總吸引大批泳客前來挑戰。（張穎齊翻攝）

外木山長泳活動總吸引大批泳客前來挑戰。（張穎齊翻攝）

喜愛挑戰長泳的泳客罩過來！每年都秒殺的外木山長泳將在6月18日登場，5月1日至5月20日開放網路報名，承辦單位這次特別呼籲，為避免再發生去年泳客遭水母螫傷一事，賽前幾天會派人清除水母，請民眾安心前來挑戰。

去年6月27日舉辦的外木山長泳，曾發生10多位泳客被螫傷，所幸均無大礙，對此暖暖高中表示，在賽前數日會請市政府清潔隊派人加強打撈水母，也請泳客穿著潛水衣並塗抹凡士林，避免螫傷。

基隆市教育處長陳素芬表示，活動5月1日起開放網路報名，維持3000人名額，路線從外木山漁港到大武崙沙灘，全程往西游約3200公尺，沿途優美風景是全台獨有的海上運動。

長泳活動報名時間為5月1號至5月20號，一律採網路報名，報名資格需年滿10歲以上身體健康、具游泳能力者，以機關團體、社團為單位團體報名，每一團體最少三人始得報名，下水時每三人為一組。

報名費每人600元、身障人士300元，需於5月20日前使用網路列印繳費單繳費，若未於期限內完成繳費視同放棄報名資格。

基隆唯一的沙灘大武崙澳沙灘所在的外木山水域，曾獲選「全台十大魅力水域」第一名，外木山擁有著全台獨特的岩岸、沙岸相連的海岸線，可讓民眾進行長泳、戲水、垂釣、健走、慢跑及欣賞海岸風情。

(中時)