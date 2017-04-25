老翁走路像企鵝 水腦症惹禍

亞大醫院神經外科主任林永隆為患者檢查腦部情況。（林欣儀攝）

台中市喜愛出國旅遊的65歲王姓男子，近年來接續出現走路像企鵝、大小便失禁及抖手等症狀，身體不適連帶使得他情緒鬱鬱寡歡，日前就醫檢查發現是「正常腦壓性水腦症」導致，經施行腦室腹腔式引流手術，王男終於重拾笑容，也能繼續到處旅行。

處於半退休狀態的王男說，近幾年早上處理公司事務，下午則會安排出遊活動，約2年前卻發現自己走路開始不穩，且走幾步路就開始喘、累，即便只是彎腰撿東西都會導致臉部脹紅、雙手發抖，更因來不及上廁所導致失禁情況，為此，幾乎不敢隨意出門。

眼見喜愛戶外活動的王男因身體情況變得不快樂，家人日前陪同他就醫。亞大醫院神經外科主任林永隆說，王男為典型「正常腦壓性水腦症」，其發病原因為腦脊髓液無法完全從「脈絡叢」回流並被人體完全吸收，逐漸形成腦室積水。

林志隆指出，「正常腦壓性水腦症」好發於65歲以上患者，有三高及曾因腦梗塞、腦外傷、腦出血、感染或接受過腦手術的患者是高風險族群，王男經施行「可調式」腦室腹腔式引流手術，把多餘不能吸收掉的腦脊髓液引流到腹腔吸收，終於解決困擾。

(中時)