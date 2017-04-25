保育野生白海豚 中彰投苗3海浬禁拖網漁船作業

大陸珠海的長隆海洋王國「海豚劇場」，海豚和飼養員合作無間精彩的演出，每天吸引數萬觀光人潮，並帶來可觀商機。（陳世宗翻攝）

台中地區海域，2月份以來接連發生4起鯨豚暴斃，引起保育團體的憂心，惟恐慘遭物種滅絕的危機；中華鯨豚協會副秘書長張豈銘統計，歷年來鯨豚擱淺平均每年約50至60隻，近年有逐年明顯增加趨勢。農業局強調，將透過中彰投苗首長聯繫會議，落實3海浬禁止拖網漁船作業。

農業局指出，中部海域接二連三發生江豚擱淺死亡！2/4日有2隻分別擱淺松柏及溫寮漁港死亡；3/23日在松柏漁港北堤又發現1隻擱淺死亡；4/18日在大甲區後壁寮溪沙灘，再發現1隻鯨豚擱淺死亡，短短2個多月就有4隻江豚擱淺死亡，讓保育人士為之扼腕！

觀光旅遊局表示，大陸珠海的長隆海洋王國有瓶鼻、斑點海豚和中華白海豚等，飼養的既健康又悠閒；「海豚劇場」還可欣賞到海豚和飼養員合作無間精彩的演出，每天吸引數萬觀光人潮帶來可觀商機。為何台灣會接連發生江豚擱淺暴斃，值得權責單位檢討！

農業局說，台灣西海岸正面臨棲地破壞、水下噪音、廢水汙染及漁業誤捕等威脅，危及中華白海豚等鯨豚生存！該局即委由台灣媽祖魚保育聯盟與多位國際學者專家，從梧棲港出海前往中部海岸實地進行棲地觀察，提出海洋噪音對海豚影響及營造施工時噪音改善措施。

農業局長王俊雄說，針對專家學者具體建議，將透過中彰投苗首長聯繫會議，落實3海浬禁止拖網漁船作業政策，並請海巡署加強查緝，宣示保育的決心，同時加強生態教育，讓更多人一起加入保育工作。

(中時)