鋒菲戀被爆分手「錯了吃屎」 釣出野生謝霆鋒：期待他吃

謝霆鋒親自打臉分手傳聞。(取自謝霆鋒臉書)

大陸影視評論家宋祖德昨日在微博爆料「謝霆鋒與王菲已經正式分手」，還撂狠話表示若爆料錯誤，他就在直播中吃400克狗屎，令鋒菲戀分手消息瘋傳，甚至吸引網友截圖上臉書問謝霆鋒，還真的意外釣出當事人正面回應。

宋祖德撂下「直播吃狗屎」狠話，爆料鋒菲戀破局，更稱自王菲演唱會撈金失敗後，兩人關係愈來越僵，目前已簽下分手協議，有商業合作就會同時出現，「兩人走到一起的真正目的，就是為了撈金」。

對於宋祖德爆料，就有網友好奇在謝霆鋒臉書詢問，想不到真的釣出本尊親自回覆「期待他吃給我們看！」一句話推翻分手傳聞。

(中時電子報)