北投女童割喉案 二審5月9日宣判

龔姓男子犯下北投文化國小女童割喉案，二審將於5月9日宣判。（資料照）

犯下北投文化國小女童割喉案的凶手龔姓男子，一審遭判處無期徒刑，高院今日進行最後辯論程序，龔男主張自己沒有精神疾病，請求法官將他判死，但他的律師則認為他患有思覺失調症，不應判死，訊後審判長諭知，全案辯結訂於5月9日宣判。

這件震驚社會的女童命案，發生在前年5月29日下午，龔男騎車經過畢業的母校北投文化國小，翻牆進入校園後，尾隨劉小妹進入廁所，拿出預藏的菜刀，朝她的頸部橫割一刀，女童送醫急救，次日傷重死亡。

士林地院認定龔男患有思覺失調症，但有教化可能，將他判處無期徒刑，高院今日召開辯論庭，龔男強調自己沒有精神異常，他坦承犯行，請求法院處以極刑、死刑，宣判當天他要到庭，了解法官最後到底怎麼判。

蒞庭檢察官表示，擔任鑑定人的醫師，在客觀事實並沒有證明龔重安患有思覺失調症，建請法院處以極刑，辯護律師則說，龔重安患有思覺失調症，不應判處死刑；庭末，審判長諭知全案訂於5月9日宣判。

(中時)