贓車放殘障停車證 反遭警識破逮人

桃園市龍潭區謝姓男子涉嫌竊取汽車，遭警方識破。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局石門派出所副所長林永生與警員楊聰利24日晚間巡邏時，發現1輛自小客車違停在路邊。警方上前查看，發現車內放有殘障停車證，卻與實際車牌不符，警方調查後發該車為失竊車輛，警方埋伏後，查獲36歲謝姓男子涉嫌竊盜，還起出毒品海洛因。

警方表示，發現該車為失竊車輛後，隨即編派多名警力著便服駕駛私車至現場埋伏守候。並一路跟監車輛伺機攔查，當場查獲謝姓男子涉嫌汽車竊盜，此外也查出他持有海洛英0.7公克及注射針筒，訊後謝嫌坦承犯行全案依竊盜及毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時)