江蕙遭強盜 涉案陳嫌辯遭刻意栽贓
江蕙住宅遭強盜案，嫌犯陳金標否認犯案，士林地院早上傳喚大樓總幹事、計程車司機、淡水分局鑑識人員，總幹事證明案發地環境安靜，6樓尖叫聲2樓能聽得到，計程車司機說車上的血跡是歹徒所留下，鑑識人員詳述報案後採證過程，但陳的辯護人陳達成認為，整起案件最不合理的地方就是「採證太完美」，應是刻意栽贓，不具證據能力，法官諭知5月2日續行審理程序。
謝姓計程車司機證稱，歹徒從政戰學校上車，到案發地點下車，允諾半小時內回來，等待時間每半小時付500元，當歹徒上車後，發現他很喘，最後在淡水學府路前一條巷子讓歹徒下車，之後就再也沒客人上車，車內座椅、門把上就留有血跡。
陳金標辯稱，如果他真的是歹徒，自己又住在學府路，怎麼會在住家旁下車，一定會要求開到基隆，證詞完全不合情理，所以車上的歹徒絕對不是他。
另外，陳辯稱自己是看牙醫、看病時，血液被人抽取，拿到現場潑灑，新北市淡水警分局的鑑識人員表示，絕對不可能栽贓，現場跡證都是密封後刑事局鑑識中心比對。辯護律師說，警方證詞都是虛偽登記，不應作為證據。
開庭過程，陳達成提問偏離主題，檢察官不斷提出異議，包括與問題與案件無關、誘導證人、錯誤引用、問題重複，不下數10次。審判長都認為異議成立，請辯護人修正問題，甚至連審判長都說，不然你問：「案發後你是如何知悉？」還說：「你到底要問什麼？」法官最後諭知，5月2日再傳喚警方DNA鑑定人。
(中時)
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