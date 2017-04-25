涉剪輯盜版影片加工 網紅谷阿莫遭警函送
以詼諧、幽默口吻製作網路影評的網路紅人谷阿莫，去年7、8月起迄今遭3家片商提告侵權，控告他涉嫌下載盜版影片剪輯重製，導致片商權益受損，保二總隊刑事警察大隊本月19日前往谷阿莫位於北市中山區住處搜索，查扣6部剪輯重製的影片並將他帶回訊問。初步調查發現，谷阿莫疑與YouTube頻道以影片點閱率拆帳營利，已違反合理使用規範，訊後依違反著作權法函送法辦。
31歲的谷阿莫本名仲惟鼎，3年前開始製作網路影評，剪輯電影片段內容後，再以詼諧、幽默旁白製作3至5分鐘不等的影片，以「X分鐘看電影」為名貼上網路，吸引不少網友關注，短評影片點閱率均破數十萬人次。
KKTV和電影公司「又水整合」日前控告谷阿莫涉嫌自網路下載盜版影片，並剪輯網路影片，包括電影《多啦A夢》、《腦漿炸裂少女》、《近距離戀愛》、《模仿遊戲》及韓劇《W兩個世界》等6部作品，警方19日持搜索票前往谷阿莫北市住處查扣影片並帶回偵訊。
谷阿莫到案後供稱，他並非使用全片內容，僅剪輯部分畫面製作短評，屬合理使用範圍，但警方發現他電影、韓劇影片來源幾乎全是網路下載的非法影片，且疑與網路視訊頻道簽約合作，以他製作的短片網路點閱率拆帳營利，不符合著作權法中的合理使用範圍，訊後函送法辦。
(中時)
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