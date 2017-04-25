調降稅率遭中央打槍 北市擬降單一自住房屋稅基

北市府推動單一自住房屋稅降稅，擬讓現行1.2％稅率降到1％，不過修改稅率涉及全國統一，日前遭財政部打槍。北市財政局目前朝向折減「稅基」方式實行，將在5月加開的台北市不動產評價委員會中討論，若順利通過上路，明年5月房屋稅將有22.5萬單一自住戶可降稅。

北市府拋出單一自住調降房屋稅，先前提出3方案，分別由「調降稅率」、「折減稅基」以及「訂自治條例補貼」著手。財政局長陳志銘今在議會財建委員會指出，因調降稅率涉及《房屋稅條例》修法，且會牽動其他縣市，已被中央打槍。

因此北市府將採折減稅基方式進行，已請示過財政部賦稅署，賦稅署認為房屋評定現值為地方政府自訂，會尊重北市作法，因此市府將提報到5月台北市不動產評價委員會臨時會，若委員會有意見，將採取替代方案，由市府訂定自治條例補貼，達到實質降稅的效果，但必須經過議會審議通過。

陳志銘說，目前符合設籍台北、全國僅一戶且自住約有22.5萬戶，將房屋評定現值折減1/6再課房屋稅，等同稅率1.2％降至1％的效果，預計北市房屋稅將減收1.43億元，與全市房屋稅年收153億相比，僅占不到1％，對財政影響小，若委員會能順利通過，今年可上路，明年5月開徵房屋稅民眾就會有感。

(中時)