調降稅率遭中央打槍 北市擬降單一自住房屋稅基
北市府推動單一自住房屋稅降稅，擬讓現行1.2％稅率降到1％，不過修改稅率涉及全國統一，日前遭財政部打槍。北市財政局目前朝向折減「稅基」方式實行，將在5月加開的台北市不動產評價委員會中討論，若順利通過上路，明年5月房屋稅將有22.5萬單一自住戶可降稅。
北市府拋出單一自住調降房屋稅，先前提出3方案，分別由「調降稅率」、「折減稅基」以及「訂自治條例補貼」著手。財政局長陳志銘今在議會財建委員會指出，因調降稅率涉及《房屋稅條例》修法，且會牽動其他縣市，已被中央打槍。
因此北市府將採折減稅基方式進行，已請示過財政部賦稅署，賦稅署認為房屋評定現值為地方政府自訂，會尊重北市作法，因此市府將提報到5月台北市不動產評價委員會臨時會，若委員會有意見，將採取替代方案，由市府訂定自治條例補貼，達到實質降稅的效果，但必須經過議會審議通過。
陳志銘說，目前符合設籍台北、全國僅一戶且自住約有22.5萬戶，將房屋評定現值折減1/6再課房屋稅，等同稅率1.2％降至1％的效果，預計北市房屋稅將減收1.43億元，與全市房屋稅年收153億相比，僅占不到1％，對財政影響小，若委員會能順利通過，今年可上路，明年5月開徵房屋稅民眾就會有感。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。