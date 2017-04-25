竹縣尿布變黃金 獲環保署競賽第1名
新竹縣政府為了照顧弱勢團體權益，同時解決廢棄尿布問題，環保局整合新技術研發，並與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布轉為具經濟價值的再生紙漿等工業原料，近日更在環保署2017「環境關懷」跨領域設計競賽中，獲得全國第1名殊榮。
環保局表示，新竹縣內沒有垃圾焚化爐，減少垃圾量一直是環保局努力方向，自去年起為持續讓垃圾減量即執行破袋稽查作為，將垃圾平均每天270公噸銳減到220公噸，達成減量近2成之成效。
但是不同於一般來源的垃圾，如長期照顧機構、養護中心及弱勢團體等單位的廢棄物有不同的性質，其中以廢棄尿布為大宗，其含水量高及不易分解性質，在傳統廢棄尿布的處理方法下未能有適當的處置。
縣長邱鏡淳進一步指出，全台每天至少有350萬片的廢棄尿布產生，怎麼去資源回收，是個很令人頭痛的問題，縣府近年化不可能為可能，與清倍華再源技公司、納諾公司、中華大學工業產品設計學系教授黃思蓴及學生蔡昀容以及台灣新竹綠色產業聯盟等產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，致力研發尿布再生利用科技產品，希望讓廢棄尿布也能回收甚至賣錢。
研發團隊近期研發出將廢棄尿布回收、還原製成包括絨毛紙漿、聚乙烯（PE膜）、聚炳烯酸鹽等再生紙漿及原物料，成功讓「尿布變黃金」，預計每年可產出7萬5000噸的再生紙漿。
研究團隊更將成果參加環保署的設計競賽，獲得全國第1名殊榮，縣長邱鏡淳今天特別頒發「功在環保」獎座，鼓勵研發團隊再接再勵，為民眾謀求更好的生活環境品質。
邱鏡淳說，研究團隊的技術，對於地方發展及環境保護有所提升，並與竹縣所重視垃圾資源化及循環經濟理念不謀而合，期待研究團隊往後持續向「環境關懷」與「永續發展」的方向努力，對於環境現狀有所突破並落實設計技術。
(中時)
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