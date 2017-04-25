基隆海大師生共同創作 馬賽克鯨魚雕塑25日完工
經歷了三個月的創作，基隆市海洋大學巨型鯨魚馬賽克鑲嵌合作教學計劃即將告一段落，25日在海大黃槿公園大草坪舉辦慶生會，由張清風校長和林子堯一同將最後一片馬賽克拼貼，裝置在鯨魚的眼睛，完成這項作品。
海洋大學校長張清風表示，海大海洋文創設計產業學系，是海大新成立的科系，著重整合設計與服務創新，以因應新興的社會人力需求，這學期與海大三創基地林子堯藝術團隊產學合作，推出「馬賽克藝術教學計畫」，讓學生一起參與戶外公共藝術創作，透過實作的經驗，增加學生實務經驗。
林子堯團隊承做的海洋保育作品「捍衛海洋•保育生態」，由海洋文創設計產業學系學生一起參與馬塞克磁磚、磁器的裁切、拼貼，近期將運至淡水進行現地組裝及最後的修飾。
林子堯表示，這件裝置藝術，約10公尺長、2.5公尺寬、2.5公尺高，以鯨魚做為創作的主架構，由潔白的雙手托著，如同海巡署愛護著海洋生物，更是人類與他們的友誼共存。同時鯨魚巡航於大洋，也象徵海巡艦隊乘風破浪巡守海域，保育海洋資源。
林子堯還說，鯨魚身上鑲嵌拼貼而成的海洋生物，透過玻璃馬賽克的繽紛色彩展現出海中生物的多樣、多元性，以及海洋保育的願景。
(中時)
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