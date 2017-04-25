基隆海大師生共同創作 馬賽克鯨魚雕塑25日完工

海大校長張清風和林子堯一同將最後一片鯨魚眼睛的馬賽克拼貼上去。（張穎齊翻攝）

經歷了三個月的創作，基隆市海洋大學巨型鯨魚馬賽克鑲嵌合作教學計劃即將告一段落，25日在海大黃槿公園大草坪舉辦慶生會，由張清風校長和林子堯一同將最後一片馬賽克拼貼，裝置在鯨魚的眼睛，完成這項作品。

海洋大學校長張清風表示，海大海洋文創設計產業學系，是海大新成立的科系，著重整合設計與服務創新，以因應新興的社會人力需求，這學期與海大三創基地林子堯藝術團隊產學合作，推出「馬賽克藝術教學計畫」，讓學生一起參與戶外公共藝術創作，透過實作的經驗，增加學生實務經驗。

林子堯團隊承做的海洋保育作品「捍衛海洋•保育生態」，由海洋文創設計產業學系學生一起參與馬塞克磁磚、磁器的裁切、拼貼，近期將運至淡水進行現地組裝及最後的修飾。

林子堯表示，這件裝置藝術，約10公尺長、2.5公尺寬、2.5公尺高，以鯨魚做為創作的主架構，由潔白的雙手托著，如同海巡署愛護著海洋生物，更是人類與他們的友誼共存。同時鯨魚巡航於大洋，也象徵海巡艦隊乘風破浪巡守海域，保育海洋資源。

林子堯還說，鯨魚身上鑲嵌拼貼而成的海洋生物，透過玻璃馬賽克的繽紛色彩展現出海中生物的多樣、多元性，以及海洋保育的願景。

(中時)