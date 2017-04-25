宜代縣長吳澤成：豪華農舍要核實課稅才符合稅賦公平
近十年來，宜蘭縣的農舍有如雨後春筍般，在農地上一棟棟地冒了出來，但其中有不少是「假農舍」，實質上就是豪華別墅，宜蘭代縣長吳澤成今天表示，這些豪華農舍名義上雖然合法，但如果不徵收稅金毫無道理，縣府將以房屋稅加成來課稅，如此不僅合乎法令，也能夠在不傷害到真正農民的情況下核實課稅，這才符合稅賦公平。
吳澤成表示，縣內有不少農地以「蓋農舍」的名義大興土木，這些農舍名義上合法，但實際上卻幾乎是與陽明山上等級一樣的豪華別墅，這些建築物很清楚並不是當作農舍使用，政府如果不徵收稅金毫無道理，雖然有人建議徵收「豪宅稅」，但法令上沒有「豪宅稅」的名詞，因此縣政府將以「房屋稅加成」方式課稅，如此便能在不傷害到真正農民的情況下核實課稅，讓這些豪宅所有權人負擔應繳的稅金，這才符合稅賦公平。
吳澤成並表示，對於現存的違規農舍，「重大、明確、不應該」的狀況必須立即遏止，縣府將針對兩種狀況先行處理，其一是農地面積不足、依法不能蓋農舍，但地主卻以「興建農業設施方式」名義興建，實際上卻擴大到農舍規模興建，這是絕對不法，也必須立即改善，必要時縣府將強制拆除。
其二是針對部分地主雖然依農發條例提出開發申請，但卻未依照規定保留應有的地形地貌，這不單是有沒有從事農用的問題，依規定是連地形、地貌都不能破壞，如果不嚴格執行，除了農地恐怕全部都會消失，也會阻礙農田排水，問題將非常嚴重，因此縣府必須嚴厲要求恢復原狀。
(中時)
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