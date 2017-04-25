千萬退休金遭追討 連戰辦公室：不接受污名化

在院長蘇嘉全敲槌後，立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」。（姚志平攝）

立法院今天三讀通過黨職併公職條例，將向相關人員追討溢領退休金。前副總統連戰辦公室主任丁遠超表示，一切依法處理，但絕不接受汙衊、汙名。

立法院院會今天三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，確立追討黨職併公職溢領退休金法源依據，退職政務人員溢領退休金者與社團要負連帶責任。

丁遠超接受中央社訪問指出，強調一切依法處理，只要合法，都尊重，依法處理，不合法的絕不接受，做為政府機關的人員，也應秉持這種心態，「絕對不接受汙衊、汙名化」。

丁遠超表示，當政者任何事情要依法，法不是只看眼前，要注意周延性。

而據民進黨立法院黨團書記長李俊俋估計，前考試院長關中、前副總統連戰等須於1年內返還溢領退休金約新台幣1000萬元，否則依法追討。

李俊俋說，關中須返還約1000萬元，連戰須返還約983萬元，前外交部長胡志強須返還約865萬元；民進黨立委陳其邁說，有381人受影響。

(中時電子報)