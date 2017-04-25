世界麵包冠軍陳永信 5月限量麵包基隆崇右開賣

世界麵包大賽冠軍的基隆之光陳永信，成立崇右創意烘焙坊。（張穎齊翻攝）

曾在法國榮獲世界麵包大賽第一名的基隆之光陳永信，應基隆崇右技術學院的禮聘，在學校支持下成立了崇右創意烘焙坊，預計5、6月推出世界冠軍麵包，限量銷售。

以「北永信、南寶春」做為基隆之光陳永信的讚譽，基隆市政府出版市刊 Keelung Amore．這一季刊風格人物專訪世界麪包冠軍崇右陳永信教授，並應崇右董事長林金水禮聘到校傳承及學習的過程。

陳永信表示，從小在基隆郊區海邊長大的他，念工專時在麵包店打工，初期什麼都不懂的他，只能負責外場排列麵包、夾麵包，趁著大師傅下班後，溜到後台和小師傅偷學，僅僅只是用水、麵粉、酵母就能做出幸福的滋味，令他興奮不己，決定退伍後從學徒開始磨練。經過13年堅持和努力，終於拿下2015年世界麵包比賽冠軍，連吳寶春都當面誇陳永信不簡單。

吳寶春認為，陳永信虛心、肯做，便鼓勵他從業界走入學界，傳遞正面能量影響更多年輕人向上。崇右技術學院肯定陳永信的能力，禮聘他到學校專任授課，身為學校有史以來最年輕的教授，對陳永信而言，也是人生一大挑戰。

陳永信也說，對學校任教有夢想藍圖，希望打造一個像歐美開放式的烘焙房，邊教學邊展示，以體驗觀光的模式開創學校的特色，崇右麵包烘焙坊的成立，未來可與其他業界合作創造更多就業機會，留住基隆在地人才，5、6月份學校也計畫推出世界冠軍麵包販售，讓更多人可以吃到美味的麵包。

(中時)