竹縣田屋北管八音團 傳承客家文化獲獎
成立於1921年的新竹縣田屋北管八音團，傳承客家文化近百年，並於2006年至2015年獲選為新竹縣傑出演藝團體，2012年更被文化部登錄為「無形文化資產─客家八音」的維護保存團體，縣長邱鏡淳25日特別頒發縣政顧問的聘書給第3代繼承人田文光，肯定他們札根客家音樂文化的用心。
第3代繼承人兼團長田文光指出，「田屋北管八音團」由祖父輩農閒時組成，特別請新竹和龍潭的名師教導，這個團已有96年歷史，可說是新竹縣最早的「才藝班」，極盛時期有百餘人參加，目前有團員13人。
年紀最長者為70歲、善長嗩吶及胡琴演奏的張德祥，年紀最輕是21歲的呂承叡，其善長八音胡琴演奏，另還有兩位北藝大的團員呂佩儒、田正台，大夥在田文光的帶領下，老中青3代致力於客家文化推廣傳承工作，成果豐碩。
「田屋北管八音團」執行長田文龍則表示，北管以鑼鼓、嗩吶為主，在廟會、陣頭常見，特色是為熱鬧、召告大家這邊有喜慶、來看熱鬧的音樂，而八音唯客家所獨有，除了主奏的嗩吶，還有絲竹、鑼鼓。
「田屋北管八音團」今天上午到縣府接受縣長邱鏡淳頒發感謝狀，田文光則獲聘縣政顧問，未來將繼續為竹縣的客家文化及音樂傳承盡一己之力，而八音團也特別在主管會報中現場演出，贏得在場熱烈掌聲。
另外，新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞，同樣致力於推動地方傳統節慶，並長期支持田屋北管八音團演出及傳承工作，對於客家文化及在地藝文活動推廣貢獻良多，也同時獲聘任縣政顧問。
(中時)
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