無業男缺錢吃飯 闖工地偷剪電纜線
東勢客家文化園區廣場正進行改建工程，工地內舊電纜外露，引起宵小覬覦，曾擔任該工程臨時工的劉男，得知電纜線並未通電，21日上午以鐵鎚及老虎鉗竊取，民眾發現形跡可疑，立刻報警，將劉男依竊盜現行犯逮捕。
東勢派出所21日早上8時許接獲民眾報案，指稱東勢客家文化園區前廣場工地有一名男子形跡可疑，線上巡邏員警接獲報案，立即到現場查看，發現該男子正持鐵鎚及老虎鉗等工具竊取電纜線，
警方上前盤查，58歲劉男表明家住附近，曾受雇該工程的臨時工，得知電纜並無通電，且包覆的純銅回收價格不錯，目前無業，缺錢花用，因而出此下策。
警方指出，劉嫌竊取的電纜線長度60公尺，共計80公斤，市值約6000元，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
(中時)
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