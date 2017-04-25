終審法官任命爭議　司法院保證「無政治介入」

司法院祕書長呂太郎召開記者會說明。(林偉信攝)

司改國是會議決議未來終審法官由總統任命引發爭議，今(25日)提出此方案的司法院由祕書長呂太郎召開記者會，他強調這套選任方式有多元、專業的遴選委員挑選出人選，比現行的人審會審查更具公信力，他「掛保證」依制度設計，不會有政治介入的情況。

(中時)