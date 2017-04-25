接睫毛族要注意 清潔不當恐發炎長蝨子
女性為講求多睡30分鐘，進而去接睫毛或種睫毛，就算素顏依然雙眸有神，接、種睫毛雖方便快速，但醫師指出接種睫毛又畫眼粧，清潔不乾淨，眼睛恐怕會發炎，甚至長蝨子。
依據中央社，臺安醫院皮膚科暨美容醫學暨植毛育毛中心主任曾德朋表示，應盡量不要接種睫毛，如果真的要施作，應將假睫毛黏在真睫毛上，不要接觸皮膚，降低眼睛不適風險。
有些女性為了能讓接、種睫毛更持久，就算在洗臉、卸妝，都不敢碰觸到睫毛，甚至為了講求自然，直接將假睫毛黏在眼皮，可能會造成發炎、麥粒腫；眼皮皮膚很脆弱，如果加上有傷口，卻未停止該行為，就有可能導致黴菌性或細菌性感染，甚至有在睫毛上發現蝨子、蝨子蟲卵的案例。
台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳醫師也表示，眼皮有腺體，會分泌油脂，碰過患者在種植睫毛後眼睛發炎，也推測是清潔不當所致。
蔡呈芳醫師也提到，濕疹、異位性皮膚炎及蟹足腫等體質較敏感的女性，如果選擇侵入性較強的種睫毛，會先在眼皮開個小洞，再將假睫毛植進去；有傷口，就會增加感染風險，甚至傷口疤痕組織為此變硬了。
提醒女性民眾在接、種睫毛後，要特別注意眼周清潔，避免為了愛美，而讓眼睛受到損傷。
(中時電子報)
關鍵字：接睫毛
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