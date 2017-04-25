遠航空服員招考超熱門 錄取率僅1.04％

考生排隊等候審查資料。（張佩芬攝）

不少人在摸高這關被刷下，有人連三年都未過關，估計身高至少158公分才摸得到208公分的行李櫃。（張佩芬攝）

復興航空的小桂綸鎂（右）傅小姐也來報考，但不接受訪問（圖/遠航提供）

遠航派出「小昆凌」林芝軒以學姊身分協助考生。（張佩芬攝）

遠東航空為因應新機引進與航線增加，今（25）、明兩日舉行106年度新進空服員招考。公司副總經理盧紀融指出，此次報考的2,893人中，約150人來自華航、長榮、復興、國泰與香港航空等，其中有70多位來自興航，預計正取25位，備取5位，錄取率僅約1.04％，但服務3年就有機會當上座艙長。

遠航起薪約3.8萬元，雖然待遇比不上大型航空公司，過去幾次招考，錄取率都低於大型航空公司，盧紀榮分析，大型航空公司長程線，空服員常飛完時差十幾個小時的歐美線後，接著飛時差只有一、兩個小時的亞洲短程線，生理周期紊亂，也很難兼顧家庭。

這次有位報考的長榮空姐，表示因為即將結婚，希望轉到短程線，才能天天回家，也有現職空姐表示因為嚴重失眠症，必須轉到短程線好恢復正常作息。興航的黃姓空姐則表示不在乎長短線，但不考慮到需要住在國外的外籍航空公司工作。

另遠航雖然起薪低，升遷卻快，3年就有資格考座艙長，資深座艙長可已領到7、8萬元，如果是大型航空公司，一般10年以上才有機會升到座艙長。

因日韓航線日益增加，具有日韓語專長的考生還可以加分，報名者當中就有約800人具有加分資格。通過今日海選的考生將於五月初進入下一階段的面試，五月中旬進行最後一關的面試，最快將於六月初報到受訓。

盧紀融說明，通過最終決選的面試者，將進行300小時的地面學科訓練，包含飛行原理、飛機構造、安全裝備、緊急逃生演練、客艙服務……等專業訓練，通過地面學科測驗者再進行所謂的空訓，共七次上機訓練以及一次考核，必須經過重重嚴格的把關，才能成唯一名合格的空服員。

遠航往年招考空服員都會吸引數千名考生報名，當了超過20年的空服員招募考官，見過許多形形色色的考生，盧紀融副總呼籲，有心成為空服員的考生在考場上要展現出自信，從容的舉止、親切的微笑到優雅的談吐，除了介紹自己之外，還要對公司的概況要有基本的了解，以及與航空業相關的時事也必須掌握，才能凸顯出自己的競爭優勢。

目前擔任遠航形象大使的空服員高廷萱，也在現場與考生分享一些準備考試的小撇步，以學姊的身分給考生提供一些最實用的建議。現場上千位懷有空服夢的考生，不難看出許多人都是有備而來，遠東航空竭誠歡迎對航空業懷有熱忱的新夥伴加入遠航團隊。

(工商)