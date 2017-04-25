搶國手選拔資格 僑泰高中學生練壞600公斤巧克力

僑泰高中學生參加全國技能競賽，共8人獲得晉級全國決賽及國手選拔的資格，開心與師長合影。（翻攝照片）

為製作出完美的巧克力工藝品，僑泰高中餐飲科學生廖子淇花費2個月時間、練壞近600公斤的巧克力，日前參加全國技能競賽奪下西點製作第三名，將有機會晉級國手選拔賽，消息傳回學校，師生都相當興奮。

廖子淇表示，這次競賽要以「1001夜藝術作品」為主題製作出巧克力工藝，高度必須在60公分以上，在溫度調控部分相當難，必須先將巧克力溫度調至48度、之後降溫至27度，再生溫至32度，只要稍有差錯，很容易整批巧克力就會壞掉。

因為難度高，為避免作品受影響，僑泰高中還準備三台冷氣不間斷降溫，廖子淇無奈說，曾經有一天始終調不到需要的溫度，感到相當挫折、氣餒，最後只好先暫停練習，尋找網路資料、詢問老師，查出問題點才能繼續練習。

指導老師指出，廖子淇為參加全國技能競賽，2個月時間每天要練習做出2件巧克力工藝作品，一次得耗費5公斤巧克力，因過程需要調溫、擔心食安問題，練壞的材料根本不敢拿給人吃，全部都得丟掉，初估約耗費600公斤巧克力。

校方指出，除廖子淇，包括餐飲科馮鈺棋、電子科賴品菘及服裝科張愷芯等學生，僑泰共有8名選手勇奪前五名，獲晉級參加全國決賽及國手選拔的資格。

(中時)