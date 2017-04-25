四季豆農藥殘留非產自宜蘭 北市衛生局：加強橫向聯繫

台北市蔬果農藥稽查結果，其中有一件來自宜蘭的四季豆，被檢出依法不得檢出的芬普尼、加保扶及殺蟎劑芬佈賜等三種農藥，宜蘭縣衛生局今天在縣務會報時表示，經追查源頭後發現，這件被檢出有問題的四季豆並非產自宜蘭，宜蘭縣代縣長吳澤成聽取報告後表示，希望台北市衛生局在查清處之後，再行對外發佈，否則將會傷害宜蘭農產品的信譽。

對此，北市衛生局食藥處長王明理表示，抽檢後追查到廠商是宜蘭無誤，才會公開是出自宜蘭果菜行，並按程序交由宜蘭衛生局追蹤。雖然宜蘭目前查到是批發商自雲林西螺果菜市場批貨，產地也不見得是雲林，因此北市衛生局認為，縣市應再加強橫向聯繫。

王明理說，北市衛生局都是依據食安法公布抽驗結果，得知來源廠商時就發公文給宜蘭縣衛生局。不過目前新聞稿發布前，僅依規定通報中央食藥署，未來可以朝向在新聞公布前，同步交給中央與相關縣市，加強橫向聯繫，也讓各地衛生局更有利追查。

(中時)