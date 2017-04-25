響應前瞻建設 中市府推「台中大車站計畫」

台中市府規畫的嶄新站前廣場。（站前廣場3D圖由台中市府提供）

台中車站大平台。（圖／台中市府提供）

行政院推動前瞻基礎建設計畫，台中市政府盤點4至8年內短中長期重點計畫，提出五大前瞻基礎建設亮點；其中，「台中大車站計畫」整合車站周邊低度利用公有土地，擴大轉乘腹地、發展立體化站區，建構未來百年車站格局，有效解決台中火車站前公車轉運的交通問題。此案可望成為中央與地方合作更新開發的示範計畫，周邊開放空間與道路目前已整備中。

市府都發局表示，台中鐵路高架化第一階段通車後，市府為解決台中火車站前現有市區公車轉運所產生的交通問題，配合舊建國市場遷至新址的契機，協商交通部台灣鐵路管理局、國防部政治作戰局等單位，提出「台中大車站計畫」，整合周邊低度利用公有土地，變更為車站專用區，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。

「台中大車站計畫」將以「共站分流」概念，整合火車站、市區公車、城際客運轉運站、雙港輕軌捷運站，建構大眾運輸立體廊道；而台鐵8、10號倉庫市定古蹟，以及新民街歷史建築倉庫群，將由市府接管，後續串連城中城等文化資產，打造為城市文化博物館群落。

另外，屬於前瞻基礎建設計畫之一的「中台灣國際創客聚落」，也預計落腳於台中車站專用區，建置「創新、設計、創業家精神、行動、成功」為核心的創新創業場域，並計畫串聯車站專用區二樓戶外景觀平台、交通轉運站、北側干城商業地區及南側鐵道文化園區、舊倉庫群，以綠空鐵道軸線將人潮延伸至台糖湖濱生態園區，兼具有交通便利、文創觀光、商業及高生活機能優勢。

都發局指出，創客聚落預計引進德國製造服務設計計畫，融合台中創業加速器機制，提供青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等資源，並導入種子企業成為長期合作夥伴，輔以台中創業加速器提供業師輔導、資金媒合，將創新技術與產業對接，提供實作場地和過程協助青年創客團隊、文創業者可邊做邊學，幫助創新團隊成長、實踐，成為中台灣創新創業場域的示範點。

此外，為加速推動舊城再生，市府也重新思考整合舊市區文化資產保存、產業經濟、交通運輸等面向。市長林佳龍已要求相關局處推動台中舊城再生策略與行動方案，包括「舊城再生法源」及「台中市城中城再生執行方案」在內，作為舊城新生兩大推動政策。

其中，再生法源包括「台中市產業再生特區發展自治條例」草案和「台中市產業再生發展中心設置自治條例」草案，已於去年底提送市議會審議中，希望透過設立法源基礎及專業組織，輔導在地產業再生。

舊城再生計畫範圍包括改造審計新村、引進新興文創之旅、百年市場之旅、多元魅力東協廣場等；並打造人本低碳慢活交通運輸軸帶、綠色iBike運輸、綠空廊道、綠空鐵道軸線、百年七媽會、雙十流域文化生活圈、文化古蹟廊道、歷史人文步道及台中翡翠環等。加上剛獲工程金質獎的柳綠川親水環境營造，兼顧商業與文化，可望為舊城區進一步融入新生命，再現往日風華。

(中時)