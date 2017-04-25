北韓沒在怕 建軍節舉行規模空前軍演
今(25)日是北韓建軍節85周年，各國認為平壤當局有機會第6次核子試爆。根據南韓媒體報導，在今日中午，北韓已經在東部江原道、元山一帶，進行大規模實彈演習，最高領導人金正恩也親赴現場視察。
據日本放送協會（NHK）引用南韓聯合新聞通訊社(韓聯社)的報導指出，北韓疑似在領導人金正恩的視導下，在北韓東部元山附近舉行了「空前最大規模」的火力演習，包括約投入長程砲等約300至400門，根據報導，北韓集中部署在最前線的遠距離大炮，射程可覆蓋首爾。分析認為，北韓今日實彈軍演意在向加強施壓的美韓，展示與其對抗的軍事實力。
聯合國安理會將於28日召開有關北韓核問題會議，而處理北韓核武危機的「六方會談」其中的美、日、南韓三方已於東京進行會談。美方團長尹汝尚(Joseph Yun)會後於記者會表示，三方就維持外交、軍事和經濟方面的緊密合作，達成共識。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。