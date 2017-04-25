北韓沒在怕 建軍節舉行規模空前軍演

在今(25)日北韓在東部江原道、元山一帶進行實彈軍演。圖為朝中社4月2日提供北韓新型飛彈場面。（新華社）

今(25)日是北韓建軍節85周年，各國認為平壤當局有機會第6次核子試爆。根據南韓媒體報導，在今日中午，北韓已經在東部江原道、元山一帶，進行大規模實彈演習，最高領導人金正恩也親赴現場視察。

據日本放送協會（NHK）引用南韓聯合新聞通訊社(韓聯社)的報導指出，北韓疑似在領導人金正恩的視導下，在北韓東部元山附近舉行了「空前最大規模」的火力演習，包括約投入長程砲等約300至400門，根據報導，北韓集中部署在最前線的遠距離大炮，射程可覆蓋首爾。分析認為，北韓今日實彈軍演意在向加強施壓的美韓，展示與其對抗的軍事實力。

聯合國安理會將於28日召開有關北韓核問題會議，而處理北韓核武危機的「六方會談」其中的美、日、南韓三方已於東京進行會談。美方團長尹汝尚(Joseph Yun)會後於記者會表示，三方就維持外交、軍事和經濟方面的緊密合作，達成共識。

(中時)