潔西卡出道10周年，7／29來台開唱。（亞士傳媒提供）

潔西卡時隔一年將再度以歌手身份登台，將於7月29日(六)在台北國際會議中心舉辦「2017 Jessica Mini Concert in Taiwan」。

2016年5月發行首張迷你專輯《With Love，J》，12月發行第二張迷你專輯《WONDERLAND》。 兩張專輯都獲得極大迴響，專輯中各其中四首皆由潔西卡創作，潔西卡希望透過創作和歌聲，讓粉絲更貼近了解她，也感謝「Golden Stars」對她的一路支持。日前獻給粉絲驚喜，於生日當天閃電發表最新單曲「因為是春天」。

潔西卡今年迎來出道十周年，對於首次舉辦的Mini Concert，預告將全力準備帶來豐富的舞台，和「Golden Stars」共度美好時光。

(時報周刊)