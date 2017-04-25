IDF經國號伴飛　向DC-3骨董運輸機致敬

DC-3型運輸機抵達台灣，經國號伴飛致敬。(空軍司令部提供)

DC-3型運輸機抵達台灣，經國號伴飛致敬。(空軍司令部提供)

DC-3型運輸機抵達台北松山機場，受委託修護保養的機勤人員忙碌檢視飛機狀況。（陳怡誠攝）

DC-3型運輸機抵達台北松山機場，受委託修護保養的機勤人員忙碌檢視飛機狀況。（陳怡誠攝）

受委託修護保養的機勤人員拿起相機拍經歷二次大戰的DC-3型運輸機留念。（陳怡誠攝）

國際知名品牌腕錶百年靈所屬環遊世界的DC-3運輸機25日抵達台灣，該型飛機在我國空軍也服役相當長的時間，空軍司令部特別派遣經國號（IDF）戰機伴飛，向DC-3/C-47運輸機早期在物資運補、兵力運送、空投與行政運輸等任務的卓越貢獻致敬。

(中時)