男趁亂向店員稱沒找錢 高雄奶茶名店遭騙近千元

程男（右下黑衣者）利用清明連假，2度到鹽埕區知名奶茶店光顧，以店員沒找錢騙術，騙得免費奶茶還可找錢。(劉宥廷翻攝)

38歲程姓男子見高雄市鹽埕區知名奶茶店生意熱絡，先點購奶茶，在店家裝飲料時，假裝接電話，又加點奶茶，趁店員幫其他排隊客人服務時，佯稱「剛已經付500元，店員還沒找錢」，得手60元奶茶和現金440元；警調閱監視畫面，發現程男真沒付錢，還食髓知味2度上門，全案依詐欺罪送辦。

程男利用月初清明連假時段，到鹽埕區1家知名奶茶店光顧，當時排隊買奶茶的客人多，程男以假裝接電話及再加點1杯為由，企圖鬆懈店員的注意力，並趁店家忙於他人時，佯稱剛已付過500元，但還沒找錢，讓程男輕鬆瞎扯一下，就騙走2杯奶茶和錢財。

程男3天後又上門光顧，再度使用同樣手法，詐得90元奶茶和410元現金，店家驚覺整件事其中有怪，調閱監視器畫面，才確認這名男客根本沒付錢，氣得向轄區七賢路派出所報案。

警方循線查出涉案的程男有詐欺前科，上週日通知到案，但程男似乎知道自己的惡行被抓包，豈料在前往警局前，還重回奶茶店扔下900元，企圖私了卸責；不過，警方表示，詐欺是公訴罪，程到案後供稱，從事自由業，否認詐騙行為，訊後仍依詐欺罪函送法辦。

(中時)