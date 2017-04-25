羊城通玩「互連網＋」 廣州出遊更便捷
廣州民眾未來出遊將更便捷，僅帶手機就能乘坐各種公共交通工具。日前，廣州羊城通和支付寶宣布「互聯網＋」全面合作協議。未來，廣州人可以把「羊城通」裝進支付寶，變成一張電子卡，無需再攜帶實體卡。
舉例來說，未來搭乘公車，只需於手機生成羊城通專屬「交通二維碼」，並對準公交車上的刷卡器掃描，就能完成「刷卡」行為。
羊城通是廣州市民生活的必需品，擁有一張羊城通卡，可以乘坐各種交通工具，在便利店、超市、快餐店、停車場等場景也可以刷卡使用。目前，羊城通的發卡量已經超過5500萬，成為華南發卡量最多的一卡通公司。
為便民使用，羊城通早於2014年5月，開通支付寶線上加值業務。截至目前，廣州市民可利用羊城通網站、APP、自助終端機、支付寶等進行加值。支付寶數據指出，去年，累計儲值人次達到365萬筆，極大便利了廣州市民交通出行。
這次和支付寶全面合作後，羊城通的使用可能會更加方便了，因為如果羊城通變成虛擬電子卡放進支付寶後，用戶就無需為卡里沒錢而煩惱。
而且，從實體卡變成虛擬電子卡，用戶就不用再擔心忘記帶卡，或卡遺失、補辦等問題，因為只要帶著手機，卡就會跟著你。
(旺報)
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