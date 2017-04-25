搶攻母親節大餅 金礦928推吃飯按摩優惠
母親節不只送禮，還要讓媽媽放鬆一下！搶攻母親節消費大餅，台中金礦928頂級足體舒壓館特別推出「媽媽咪呀！舒壓饗樂趣」活動，結合園區餐廳及藝術空間，除提供折扣優惠，消費滿額還能兌換按摩抵用券，吃喝玩樂一次滿足。
業者指出，即日起至5月14日，園區內的「大美無言藝術空間」將推出藝術家林奕亨、葛秉讓聯合展，以「凝‧靜」為主題，盼透過作品傳達出返樸歸真、靜思萬物原理的意涵。
餐廳部分則從5月1日至14日，推出不限午、晚餐享現金消費免服務費的優惠，並可獲贈主廚私房開胃菜每人一份，部分餐廳還有95折優惠。
業者指出，母親節除了帶媽媽吃大餐，還得讓一整年辛苦的媽媽放鬆一下，活動期間只要持園內任一商家消費憑證到金礦928按摩，即可兌換「百元抵用券」1張，限量50張；集滿任二店家消費憑證可直接兌換價值3000元的「頂級私人VIP包廂體驗券」，限量5張。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。