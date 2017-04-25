搶攻母親節大餅 金礦928推吃飯按摩優惠

金礦928舒壓館為搶攻母親節消費大餅，推出用餐、按摩優惠活動。(翻攝照片)

母親節不只送禮，還要讓媽媽放鬆一下！搶攻母親節消費大餅，台中金礦928頂級足體舒壓館特別推出「媽媽咪呀！舒壓饗樂趣」活動，結合園區餐廳及藝術空間，除提供折扣優惠，消費滿額還能兌換按摩抵用券，吃喝玩樂一次滿足。

業者指出，即日起至5月14日，園區內的「大美無言藝術空間」將推出藝術家林奕亨、葛秉讓聯合展，以「凝‧靜」為主題，盼透過作品傳達出返樸歸真、靜思萬物原理的意涵。

餐廳部分則從5月1日至14日，推出不限午、晚餐享現金消費免服務費的優惠，並可獲贈主廚私房開胃菜每人一份，部分餐廳還有95折優惠。

業者指出，母親節除了帶媽媽吃大餐，還得讓一整年辛苦的媽媽放鬆一下，活動期間只要持園內任一商家消費憑證到金礦928按摩，即可兌換「百元抵用券」1張，限量50張；集滿任二店家消費憑證可直接兌換價值3000元的「頂級私人VIP包廂體驗券」，限量5張。

(中時)