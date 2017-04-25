邰智源學霸兒再中陽明醫「他應會選台大」
邰智源兒子邰靖在學測取得74級分好成績，昨日台大放榜，確定錄取台大電機系、物理系還有北醫醫學系，今(25日)再傳好消息，也確定錄取陽明醫科，對此老爸邰智源開心向媒體表示很替兒子開心，同時也透露邰靖應該會選擇台大電機或物理系。
邰靖確定錄取台大物理、電機、北醫醫學與陽明醫學4系所，讓老爸邰智源好開心，據《蘋果日報》報導，他受訪時透露兒子應該會選擇台大物理或電機，但聽完兩校講座後，再去評估，也稱等兒子畢業典禮後，會送他出國度假當獎勵。
就讀薇閣中學的邰靖，這次申請4系所全上榜，他昨日在陽明放榜前曾說，經過與師長、家人討論，應會選擇台大電機，因為若此時就讀醫學系，「怕自己還不夠成熟。」
(中時電子報)
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